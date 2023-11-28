Похожий на Винника певец ответил на упреки, что он копирует его образ

Украинский певец DISCOMAN впервые отреагировал на то, что его внешность и творчество очень часто сравнивают с Олегом Винником.

По словам артиста, он не пытается никого копировать. К тому же звезда считает, что его творчество совсем не похоже на музыку Олега.

"Ничего общего не вижу. Ни песни у нас не похожи, ни образы. Это просто такой стиль 80-х", - объяснил DISCOMAN в "Сніданку з 1+1".

Однако многие поклонники разглядели под очками лицо другого певца. Так, существуют предположения, что за образом DISCOMAN скрывается другой украинский певец Геннадий Ветер.

Discoman и Гена Ветер

К тому же журналисты заметили странное стечение обстоятельств. Когда на концерте "Новогодняя музыкальная платформа", который на днях отгремел в "Октябрьском" дворце, на красной дорожке исчез Гена Ветер, то только тогда к публике вышел загадочный DISCOMAN.

Напомним, недавно на концерте "Новогодняя музыкальная платформа" выступила Вера Брежнева (VERA). Такое появление артистки вызвало довольно неоднозначные эмоции у зрителей. Скандальное выступление уже разнесла известная певица Анастасия Приходько.

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