Похудевшая на 15 кг Могилевская удивила способом, с помощью которого теряет лишний вес

Артистка придумала, как худеть прямо в перерыве между концертами.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась секретом своего похудения.
Так, в сторис исполнительница поделилась, что ей уже удалось избавиться от 15 килограмм. Могилевская говорит, что все это не только благодаря сбалансированному питанию, но и спорту. Впрочем, из-за безумного графика звезда не всегда имеет возможность ходить в спортзал. Поэтому она придумала другой креативный способ добиваться форм своей мечты.
В частности, после одного из выступлений в Киеве певица показала, как идет от Жовтневого дворца прямо до вокзала, откуда она поехала в следующий город со своим шоу. Более того, певица признается, что такого правила длительной скандинавской ходьбы следует после каждого концерта.
"Съемки закончились. А сейчас я отправляюсь дальше. У меня за полтора часа поезд в Днепр. А до вокзала прогуляюсь скандинавской ходьбой. Чтобы вы понимали, я так делаю после каждого концерта. Потому что хочу быть в идеальной форме, ведь в следующем году у меня юбилей. Вот такая я спортсменка – минус 15 кило", — поделилась Наталья.
Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как ее старшая дочь Мишель прямо на кухне оттачивает боевые приемы на звездной маме.
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