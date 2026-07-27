Похудение к критическому весу, шрам после серьезной операции и новый имидж: как менялась Елена Тополя

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

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Украинская певица Елена Тополя уже два десятилетия остается одной из самых известных артисток страны и не боится экспериментировать.

За это время она прошла путь от конкурсов талантов до рок-исполнительницы, сменила сценическое имя, стала мамой и развелась, а также пережила серьезные операции, резкое похудение и кардинальное изменение имиджа.

Весной этого года артистке исполнилось 40 лет. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как в течение лет менялась Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, и какие события в жизни повлияли на ее внешность.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Популярность Елены началась в 2006 году после победы на конкурсах «Ялта-2006» и «Песни моря». Тогда 20-летняя певица была блондинкой. Именно образ длинноволосой блондинки с локонами на многие годы стал ее визитной карточкой.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

В 2010 году артистка под псевдонимом Alyosha представила Украину на «Евровидении» с песней Sweet People. В этот период она оставалась верна длинным светлым волосам.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Уже через два года в жизни певицы начался новый этап. В 2012 году она сообщила о первой беременности и в 2013-м родила сына Романа. Несмотря на изменения в фигуре, артистка почти не меняла своего стиля и быстро вернулась к сцене.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена и Тарас Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Во время второй беременности, о которой стало известно в 2015 году, Елена продолжала ходить на светские мероприятия, а 30 ноября родила второго сына Марка.

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Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

После этого наступил период самых смелых экспериментов с внешностью. В 2018-2019 годах певица отказалась от привычных длинных волос, сделала короткую стрижку, неоднократно меняла оттенки блонда, а впоследствии даже отважилась на более темный цвет.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

В конце 2019 года артистка забеременела в третий раз. Именно в этот период она кардинально сменила имидж и впервые покрасила волосы в рыжий цвет. В августе 2020 певица родила дочь Марию.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя с детьми / © facebook.com/AlyoshaOfficial

После третьих родов Елена столкнулась с диастазом и через несколько лет перенесла операцию по установке специальной сетки. После хирургического вмешательства на животе остался заметный шрам, который артистка не скрывает.

В этот же период она также решилась рассказать о другой вынужденной операции — на груди. По словам Тополя, еще в 2007 году врачи обнаружили у нее опухоли, а впоследствии их пришлось удалить. После этого артистка сделала эстетическую коррекцию.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

После начала полномасштабной войны Елена вместе с детьми уехала в США. В этот период она снова вернулась к блонду, отрастила длинные волосы и экспериментировала со светлыми оттенками.

Елена Тополя с сыновьями / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

В то же время поклонники все чаще обращали внимание на ее резкое похудение. Артистка объясняла, что потеряла около 10 килограммов из-за стресса и истощения. Меньше всего она весила 41 килограмм, сейчас — около 44 кг, хотя комфортной для себя называет вес 48 кг.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Вернувшись в Украину, певица окончательно отказалась от псевдонима Alyosha и стала выступать под именем собственным. Она также снова кардинально изменила имидж, вернувшись к насыщенному медно-рыжему цвету волос.

Новый стиль совпал с непростым периодом в жизни артистки. На фоне резонансного развода с Тарасом Тополей и секс-скандалом вокруг ее имени Елена открыла новую страницу и в творчестве. Она обратилась к рок-звучанию, выпустив песни «25 годин» и «Пекло», а ее образ стал более смелым и дерзким.

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Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

В то же время певица не скрывает, что не стремится менять себя с помощью косметологии. Елена только раз попробовала «уколы красоты», однако результат ее разочаровал. С тех пор она поэтому сейчас выбирает естественность и не боится возрастных изменений.

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