Похудевшая Адель без макияжа поразила внешним видом

Артистка подбодрила сборную Англии.

Британская поп-звезда Адель, которой приписывают роман с другом детства, не прекращает удивлять поклонников своим внешним видом.

Так, исполнительница на странице в Instagram разместила снимок, на котором в очередной раз похвасталась потрясающими результатами своей диеты. На снимке артистка позирует без макияжа, в красной футболке и черных лосинах. Улыбающаяся Адель демонстрирует прекрасные формы.

instagram.com/adele

Этой фотографией знаменитость хотела подбодрить сборную Англии.

"Мы так гордимся! Вы привезли нашу игру домой и собрали нас всех вместе", — подписала снимок певица.

Такой Адель была еще год назад / Getty Images

Отметим, что в воскресенье в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сборная Италии в серии пенальти обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020 и второй раз в истории стала чемпионом континента.

instagram.com/adele

Напомним, что Адель в прошлом году похудела на 45 килограммов. Тренер звезды поделился, как ей удалось феноменально похудеть. По его словам, певица не имела цель стать "суперстройной".

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