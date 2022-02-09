Похудевшая Адель в игривом мини-платье от украинского бренда стала триумфатором Brit Awards 2022

В Великобритании вручили престижную музыкальную награду.

В Великобритании вручили престижную музыкальную награду Brit Awards 2022.

С этого года организаторы сделали премию гендерно нейтральной — то есть отказались от категорий "Исполнитель" или "Исполнительница года", чтобы оценивать артистов не по полу, а по таланту, говорится в "ТСН.Ранок".

Такого Эда Ширана здесь еще не слышали – он получил награду как лучший автор песен и открыл церемонию ярким перфомансом с рокерами из Bring Me the Horizon.

В этом году Brit Awards выглядела почти как до пандемии — выступления проходили не онлайн, а вживую, в зале сидели артисты, а на красной дорожке звезды демонстрировали свои наряды.

Для Адель, представшей перед журналистами в роскошном платье от украинского бренда Marianna Senchina, эта премия стала настоящим триумфом. Певица завоевала сразу три награды — как артист года, за лучшую песню и лучший альбом — которым, кстати, объяснила сыну, почему рассталась с его отцом.

"Я хочу посвятить эту награду моему сыну и Саймону, его отцу. Мой сын был таким любезным, добрым и терпеливым со мной в последние несколько лет", — сказала со сцены Адель.

В Великобритании вручили престижную музыкальную награду Brit Awards | Новости мира

Церемония преподнесла и несколько сюрпризов. Адель могла бы получить еще и четвертую статуэтку и потеснить Робби Уильямса с пьедестала самого титулованного британского музыканта — впрочем, приз как лучший pop r&b исполнитель получает Дуа Липа.

Значительно масштабнее разочарование – церемония принесла фанатам группы ABBA. Это их первая за 45 лет номинация на Brit Awards – и группа снова не получает желаемую статуэтку, ее отдают американцам Silk Sonic. Еще одна награда – лучшему иностранному исполнителю – снова едет в США, ее онлайн получает Билли Айлиш.

"Большое спасибо вам, это очень лесно, и мне посчастливилось снова получить эту награду!" – сказала Айлиш.

Список победителей Brit Awards 2022:

Альбом: Адель, "30"

Адель была в платье от украинского бренда / Getty Images

Артист: Адель

Песня: Адель, "Easy On Me"

Группа: Wolf Alice

Поп или R&B артист: Дуа Липа

Новый артист: Little Simz

Рок или альтернативное исполнение: Сэм Фендер

Хип-хоп, грайм или рэп исполнение: Dave

Dave / Associated Press

Танцевальное исполнение: Бекки Хилл

Зарубежная песня: "Good For You" Оливия Родриго

Зарубежный артист: Билли Айлиш

Зарубежная группа: Silk Sonic

Автор песен: Эд Ширан

Эд Ширан / Associated Press

Начиная с этого года, организаторы Brit Awards сделали премию гендерно нейтральной — то есть, в названиях категорий избегают указаний на пол артистов — и номинируют вместе как женщин, так и мужчин. Исполнители такое решение поддержали, тем более что такую практику ввели и другие престижные премии — в частности, Грэмми и MTV Awards.

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