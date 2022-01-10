Похудевшая Адель в красном платье и с яблоком в руке воплотила образ Белоснежки

Похудевшая Адель в красном платье и с яблоком в руке воплотила образ Белоснежки

Артистка снялась в сказочной фотосессии.

Знаменитая британская певица Адель показала свой новый образ, говорится в "Сніданку з 1+1".

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась кадром, на котором позирует в красном пышном платье с открытыми плечами и яблоком в руке. Это свежее фото приурочено к выходу нового клипа звезды.

Этим фото обладательница 15 статуэток "Грэмми" сразу произвела фурор на своей странице в фотоблоге.

Поклонники сравнивают амплуа Адель с Белоснежкой и не могут дождаться нового клипа звезды. Видео на песню "Oh My God" выйдет уже совсем скоро – 12 января. Под тизером к нему певица написала: "Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022 году, впереди так много всего. Взволнованная, что вы это увидите".

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