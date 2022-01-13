Похудевшая Адель в новом черно-белом клипе погрызла яблоко и размножилась

Артистка представила атмосферный клип на треке Oh My God.
Британская поп-звезда Адель порадовала поклонников новой атмосферной работой на композицию Oh My God.
Этот трек вошел в крайний альбом исполнительницы "30", который увидел свет в 2021 году после возвращения Адель на сцену. Как известно, за последнее время звезда похудела вдвое, так что в свежем клипе фаны увидят ее в новой форме.
Стройные прелести исполнительницы в клипе подчеркивают дизайнерские наряды от Vivienne Westwood, Harris Reed, Louis Vuitton и украшения Cartier.
Режиссером клипа на Oh My God выступил Сэм Браун – именно он 11 лет назад снимал для Адель клип на ее хит Rolling in the Deep. В видео присутствует питон, в конце клипа Адель кусает яблоко – это все отсылка на библейскую историю о Еве и райском саде.
Интересно, что меньше чем за сутки видеоработа набрала почти 9 миллионов просмотров и эта цифра постоянно растет.
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