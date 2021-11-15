Похудевшая Адель в роскошном обтягивающем платье впервые за пять лет дала концерт

Похудевшая Адель в роскошном обтягивающем платье впервые за пять лет дала концерт

Артистка выступила в Лос-Анджелесе.

Британская певица Адель активно возвращается в шоу-бизнес.

На днях артистка после определенного затишья дала интервью Опре Уинфри, в котором поделилась многим. Так, звезда рассказала о том, как непросто ей дался развод с экс-мужем и отцом ее сына Анджело Саймоном Конекки:

"Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но я чувствую себя так, будто я проявила неуважение, быстро выйдя замуж, а потом так же быстро подав на развод. Я просто смущена, что мой брак не удался", — призналась артистка.

Адель записала интервью с Опрой

Однако Адель очень благодарна экс-мужу, поскольку он, а впоследствии и сын, появились в ее жизни в очень нужный момент и дали ей стабильность, в которой она нуждалась.

Кроме того, исполнительница поделилась, почему решила похудеть. И, как выяснилось, дело не в том, что звезда хотела избавиться от лишних кило:

"У меня были ужасные приступы тревожности после того, как я развелась. Это приводило меня в сильное замешательство и заставляло чувствовать, что я не контролирую свое тело", — объяснила артистка.

Адель дала первый за пять лет концерт (для просмотра фото листайте вправо)

Также в эфире показали и первый за пять лет концерт Адель, снятый заранее в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. На сцене звезда появилась в роскошном обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее новую стройную фигуру.

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