Похудевшая Александра Зарицкая подчеркнула фигуру тугим розовым корсетом

Артистка никак не нарадуется новым формам.

Солистка группы KAZKA, тренер "Другого шансу" на "Голосі країни-12" Александра Зарицкая похудела на 35 килограмм.

Артистка приложила для этого много усилий, так что теперь с радостью и гордостью демонстрирует поклонникам новые формы. Недавно исполнительница приняла участие в свежей фотосессии, во время которой предстала перед камерами в нежно-розовом корсете.

instagram.com/kazka.band

Также недавно Зарицкая посетила Ukrainian Fashion Week и побывала на показе своей подруги, дизайнера Эльвиры Гасановой. На светское событие Александра пришла в пиджака с серебристым отливом, и черном длинном платье, которое дополнила кожаными ботфортами.

instagram.com/kazka.band

Наряд звезды очень хорошо подчеркнул ее новые стройные формы. Однако не все поклонники Зарицкой в восторге от того, что она похудела. Мол, "пышкой ей было лучше". На это Александра ответила: "Я и осталась пышкой, не переживайте. Каждый человек заслуживает счастья, правильно?".

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