Похудевшая Александра Зарицкая села на шпагат и показала, как держит себя в форме

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила своей растяжкой и показала, как постоянно держит тело в тонусе.

Так, в своем фотоблоге артистка обнародовала кадры, как упорно тренируется в спортивном зале. По словам Александры, она совсем ненавидит лень, поэтому регулярно занимается спортом под наблюдением тренера и поддерживает свою фигуру. А в конце певица поразила поклонников кадром, где она сидит на продольном шпагате.

"Я хейтер лени. Ненавижу лень", - отметила солистка группы KAZKA.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

К слову, звезда уже долгое время тщательно следит за своим здоровьем. В частности, первые кардинальные изменения во внешности артистки стали заметны еще несколько лет назад, когда при участии в проекте "Танцы со звездами" она избавилась от более 20 кг. Сейчас Александра продолжает заботиться о себе и демонстрирует блестящие результаты и гимнастические умения.

Напомним, недавно ведущий шоу "Я люблю Україну", юморист Юрий Ткач также делился своими секретами стройности и признался, от каких вредных привычек ему удалось избавиться.

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