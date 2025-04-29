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- Гламур
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Похудевшая Александра Зарицкая в купальнике посветила пышными формами на отдыхе
Артистка продемонстрировала похудевшую фигуру и показала, как наслаждается отпуском.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посветила пышными формами в купальнике.
Исполнительница решила отдохнуть от городской рутины и поехала в отпуск. В Instagram-stories артистка уже успела поделиться, как проходит ее отдых. В частности, знаменитость показала, как на пляже наслаждается солнечными лучами.
Певица опубликовала фото, где изображена в солнцезащитных очках и красном сплошном купальнике. Артистка, которая активно занимается спортом с тренером в спортзале, продемонстрировала пышные формы и заметно похудевшую и подтянутую фигуру.
Кстати, Александр Зарицкий также проводит отдых с пользой. В частности, на пляже исполнительница читала книгу американской писательницы Ребекки Яррос — "Незавершенные дела".
Напомним, недавно жена юмориста Юрия Ткача наслаждалась отдыхом на острове Маврикий. Виктория публиковала оттуда фото в купальнике, на которых просто ошеломила эффектным похудением. Избранница шоумена уже продемонстрировала, как теперь выглядит ее фигура.