Похудевшая Алена Мозговая очаровала новым стилем и рассказала, как отпраздновала 48-летие

9 февраля у продюсера был день рождения.

Украинская продюсер Алена Мозговая 9 февраля отпраздновала день рождения.

Знаменитости исполнилось 48 лет. По этому случаю именинница поделилась своим красивым фото на странице Facebook. На снимке Алена изображена в ресторане в черном сдержанном платье, белой рубашке и сапогах. Стильный образ дополнили очки и длинные бусы. Наряд Алены идеально подчеркнул ее новые стройные формы.

facebook.com/olenamozgova

Под фотографией Мозговая рассказала, как провела свой день рождения и поблагодарила всех за поздравления:

"Спасибо всем за поздравления! Это действительно очень приятно! Впервые в жизни у меня был такой день рождения, как сегодня. Утро я провела в храме, потом подарочки и поздравления от семьи. И после этого целый день в спа-салоне. И, на завершение, кусок диетического, но очень вкусного торта с чашечкой чая", — рассказала Алена.

facebook.com/olenamozgova

facebook.com/olenamozgova

Также продюсер посоветовала своим поклонницам полюбить себя, ведь от этого пользы будет гораздо больше, чем если отдавать себя всю без остатка:

"Полюбите себя, полюбите себя счастливой и поверьте, от этого пользы окружающим вас людям и миру будет гораздо больше, чем в случае, когда вы отдаете всю себя без остатка кому-то или почему-то, забывая о себе. Посылаю всем, кто меня поздравил, лучики любви и счастья!" – отметила Алена.

Читайте также: