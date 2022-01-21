Похудевшая Alyosha в изумрудном платье сняла своего мужа в новом клипе

Артистка выпустила нежное видео на лирическую песню "Моє море".

Украинская певица Alyosha представила новую композицию "Моє море" и сняла атмосферный клип на нее.

Автором музыки и слов к треку стала сама исполнительница. Как отметила Alyosha, смысл песни подтверждает фундаментальную истину: глаза – зеркало души. Певица метафорически сравнивает глаза с морем, безграничная глубина которого полна сокровенного: что не видно снаружи – таится внутри.

"Песней "Моє море" я призываю слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине нашей души и мыслях. Есть чувства и чувства, которыми хочется делиться. Они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно. Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся – эти ощущения возрождаются в нашем сердце", – уверена Alyosha.

Alyosha с мужем Тарасом Тополеем

В поддержку релиза, саундпродюсером которого стал Максим Сиволап, артистка сняла клип, идея которого принадлежит продюсеру певицы Евгению Антипенко. К ее визуализации команда привлекла режиссера Ярослава Савчака, сотрудничавшего с Alyosha в создании клипа LEBEDI. По замыслу творческой группы, видео на трек "Моє море" – это история роста личности: из маленькой девочки к взрослой женщине, которая на протяжении жизни стремилась к любви и она ее нашла.

В клипе принял участие и муж певицы, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя. Он сыграл самого себя – любимого мужчину. "Елена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополняющую ее симфонию своей мелодией", – лаконично прокомментировал Тарас.

Съемочный процесс начался в 6 утра и длился 12 часов. Чтобы воспроизвести идею, для съемок привлекли юных танцовщиц Анну и Ксению Ващенко. Хореографами-постановщиками стали Анастасия Ващенко и Татьяна Романют.

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