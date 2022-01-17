Похудевшая Анфиса Чехова в "хищном" бикини показала немалую грудь

Ведущая отдыхает на Сейшелах.

Российская ведущая Анфиса Чехова холодные зимние месяцы пытается проводить в тёплых краях.

Неудивительно, что сейчас 44-летняя звезда отдыхает на Сейшелах. В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фотографию, на которой нежится в бассейне. Чехова в "хищном" купальнике похвасталась похудевшей фигурой и пышным бюстом.

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

"Я не люблю зиму!!! Поэтому, при любой возможности, отправляюсь в лето! Я уже была на Сейшелах, даже замуж тут выходила. Но отель был городского типа, мы жили на третьем этаже с балконом в столице Сейшел… Рая не прочувствовали. Теперь я в отеле, который находится на отдельном острове. И все живут здесь в уютных виллах с бассейном. А в паре метров от виллы бирюзовый океан и белоснежный пляж!" – рассказала она.

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