Похудевшая Анфиса Чехова в "хищном" бикини шокировала фигурой

Ведущая показала фото с отдыха в Мексике.

Российская ведущая Анфиса Чехова на днях прилетела из роскошного отдыха в Мексике.

В галерее смартфона знаменитости осталась куча горячих пляжных кадров. Некоторыми из них 43-летняя звезда поделилась на странице в Instagram. На снимках Чехова позировала на фоне Карибского моря в "хищном" купальнике с коктейлем в руках.

Телеведущая еще больше похудела и похвасталась фигурой.

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Несмотря на похудение, что хорошо заметно по талии Чеховой, у нее пышный бюст и аппетитные бедра.

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

"Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни!" — написала Анфиса.

Сторонники оценили фигуру ведущей после похудения.

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