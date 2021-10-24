Похудевшая Анфиса Чехова в "хищном" бикини шокировала фигурой

Ведущая показала фото с отдыха в Мексике.
Российская ведущая Анфиса Чехова на днях прилетела из роскошного отдыха в Мексике.
В галерее смартфона знаменитости осталась куча горячих пляжных кадров. Некоторыми из них 43-летняя звезда поделилась на странице в Instagram. На снимках Чехова позировала на фоне Карибского моря в "хищном" купальнике с коктейлем в руках.
Телеведущая еще больше похудела и похвасталась фигурой.
Несмотря на похудение, что хорошо заметно по талии Чеховой, у нее пышный бюст и аппетитные бедра.
"Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни!" — написала Анфиса.
Сторонники оценили фигуру ведущей после похудения.
- Как красиво! Идеальная красота
- Вы потрясающе выглядите! Восхищаюсь
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