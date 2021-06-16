Похудевшая Анна Седокова в бикини похвасталась пышным бюстом и процитировала Кличко

Певица поделилась фото с отдыха на греческом острове.

Популярная певица Анна Седокова поделилась новым пикантным снимком в купальнике.

В своем фотоблоге знаменитость запостила снимок, на котором позировала, сидя у бассейна. Анна встала с серьезным выражением лица в лиловом вязаном бикини. Купальник эффектно подчеркнул ее пышную грудь.

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instagram.com/annasedokova

Свое секси-фото звезда решила подписать неожиданной фразой. Артистка процитировала мэра Киева Виталия Кличко.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." — написала исполнительница.

Фаны звезды отреагировали не тае на формы Седоковой, как на подпись к фотографии.

Не нужно, Анна, присваивать крылатые фразы Кличко

Ну вот, Кличко теперь икает

Цитаты великих людей

Напомним, ранее пышногрудая Анна Седокова в лимонном монокини восхитила фигурой. Артистка отдыхает в Греции.

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