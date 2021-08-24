Похудевшая более чем на 20 кило Лариса Долина похвасталась фигурой в бикини

Похудевшая более чем на 20 кило Лариса Долина похвасталась фигурой в бикини

Певица показала новый пляжный снимок.

Певица Лариса Долина, которая недавно впервые показала фигуру в бикини, в восторге от новой себя.

Доказательство этого — куча фото и видео в купальнике. 65-летняя артистка больше не стесняется своего тела и охотно публикует пляжные кадры. Так, на этот раз на странице в Instagram исполнительница запостила фотографию, на которой появилась на фоне моря в новом бикини.

instagram.com/larisa.dolina.official

"Насладилась морем и солнцем полностью, на сегодня достаточно... Вроде, в море не заходят в одежде", — написала Долина.

Поклонники поспешили оценить фигуру певицы в комментариях.

Какая фигура

Огонь женщина

Роскошно выглядите

Заметим, что в 2018-м Лариса Долина оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины. В перечень певица попала из-за выступления на Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Лариса Долина в красном бикини игриво потанцевала на пляже. Долина разместилась на лежаке и подтанцовывала музыке в наушниках.

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