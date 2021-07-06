Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы

Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы

Румер показала, как отдыхала у бассейна.

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер поделилась новым фото с отдыха в Греции.

Девушка наслаждается солнцем и морем в Санторини вместе со звездной мамой. В фотоблоге 32-летняя знаменитость запостила снимок, где позировала у бассейна в черном сплошном купальнике. Актриса, которая заметно похудела, выпятила на камеру ягодицы.

instagram.com/rumerwillis

"Red Bull мамы всегда пытается украсть мой гром...", — написала она.

В ответ поклонники оценили фигуру Румер в комментариях под сообщением.

Я живу ради этих фото

Ты потрясающе выглядишь

Какие формы

Аппетитные ягодицы

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса перекрасилась в рыжий и сравнила себя с Николь Кидман. Актриса кардинально сменила прическу.

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