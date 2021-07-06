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Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы

Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы

Associated Press

Румер показала, как отдыхала у бассейна.

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер поделилась новым фото с отдыха в Греции.

Девушка наслаждается солнцем и морем в Санторини вместе со звездной мамой. В фотоблоге 32-летняя знаменитость запостила снимок, где позировала у бассейна в черном сплошном купальнике. Актриса, которая заметно похудела, выпятила на камеру ягодицы.

© instagram.com/rumerwillis
instagram.com/rumerwillis

"Red Bull мамы всегда пытается украсть мой гром...", — написала она.

В ответ поклонники оценили фигуру Румер в комментариях под сообщением.

  • Я живу ради этих фото
  • Ты потрясающе выглядишь
  • Какие формы
  • Аппетитные ягодицы

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса перекрасилась в рыжий и сравнила себя с Николь Кидман. Актриса кардинально сменила прическу.