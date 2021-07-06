Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы

Румер показала, как отдыхала у бассейна.
Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер поделилась новым фото с отдыха в Греции.
Девушка наслаждается солнцем и морем в Санторини вместе со звездной мамой. В фотоблоге 32-летняя знаменитость запостила снимок, где позировала у бассейна в черном сплошном купальнике. Актриса, которая заметно похудела, выпятила на камеру ягодицы.
"Red Bull мамы всегда пытается украсть мой гром...", — написала она.
В ответ поклонники оценили фигуру Румер в комментариях под сообщением.
- Я живу ради этих фото
- Ты потрясающе выглядишь
- Какие формы
- Аппетитные ягодицы
Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса перекрасилась в рыжий и сравнила себя с Николь Кидман. Актриса кардинально сменила прическу.