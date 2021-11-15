Похудевшая Джамала в кожаном мини-платье и колготках в сеточку позировала на фоне руин Помпеи

Похудевшая Джамала в кожаном мини-платье и колготках в сеточку позировала на фоне руин Помпеи

Артистка отправилась на отдых в Италию.

Украинская певица Джамала вместе с мужем Бекиром отправилась в отпуск в Италию.

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa

Там супруги не упустили возможности полюбоваться местными историческими достопримечательностями, посетить действующий вулкан Везувий, а также полакомиться пиццей, которую в ленте "Ешь, молись, люби" вкусно ела героиня Джулии Робертс.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, Джамала устроила себе импровизированную фотосессию на фоне развалин Помпеи. Звезда позировала в кожаном мини-платье, колготах в сеточку и ботфортах. Наряд исполнительницы прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Как известно, в этом году Джа серьезно взялась за себя и с помощью диетолога худела.

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