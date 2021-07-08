Похудевшая Джамала в кожаных штанах и топе выступила на Atlas Weekend

Артистка очаровала изменениями в фигуре.

Украинская певица Джамала, которая несколько месяцев назад старательно худела, теперь охотно щеголяет результатам диеты.

Так, исполнительница дала концерт в рамках фестиваля Atlas Weekend, во время которого очаровала внешними трансформациями. Сейчас исполнительница имеет очень красивый вид. Свою стройную похудевшую фигуру Джа подчеркнула, надев кожаные облегающие брюки и топ.

instagram.com/jamalajaaa

Во время выступления звезда порадовала фанов исполнением как новых так и старых, хорошо знакомых и любимых поклонниками треков — "Крыла", "Заманили", "Шлях додому", не обошлось и без "1944".

instagram.com/jamalajaaa

"Какой нереальный у нас выдался Atlas Weekend в этом году. Сотни глаз, совсем новые и уже полюбившиеся песни, неожиданный трек-лист, который мы создали с вами. Как я скучала за вами, за этой энергией, по песням в унисон. Люблю", — поделилась впечатлениями после выступления Джа.

instagram.com/jamalajaaa

Напомним, месяц назад Джамала показала, как праздновала первый день рождения сына Селима. Также звезда очаровала семейными фото с забавным именинником.

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