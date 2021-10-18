Похудевшая экс-жена Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры

Лариса Созаева записала видеообращение.
Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика — Лариса Созаева — заявила, что экс выгоняет ее из квартиры.
В своих Facebook-stories женщина записала видео, где поделилась, что похудела, так как ее выселяют из дома.
"Привет, я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок — это второй мозг и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите, или берите пример с бывшего мужа", — заявила Лариса.
Эти ролики сторонники прислали жене исполнителя, Екатерине Репяховой.
Концертный директор артиста заявила, что ей "накипело" и пообещала откровенно все прокомментировать.
Также Катя показала, что ей писала Созаева с фейковых страницы в Instagram: "То чувство, когда с фейковой странички сделала свою, но забыла, что писала гадости".
"Жуть, фу... Какой кошмар, такую красивую женщину сменить на это... буратино..." — писала когда-то Созаева Репяховой.
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