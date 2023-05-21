Похудевшая Эшли Грэм в прозрачном платье похвасталась пышными формами

Американская plus-size модель Эшли Грэм изрядно взбудоражила воображение своих подписчиков.

Знаменитость в своем Instagram продемонстрировала пикантный образ. Модель показалась в прозрачном блестящем платье. Под нарядом Эшли виднелось черное нижнее белье. Образ знаменитость дополнила блестящей сумочкой и массивными украшениями. Также Грэм сделала соответствующий яркий макияж, а свои длинные волосы она распустила.

Таким образом, Эшли продемонстрировала свои невероятно пышные и привлекательные формы. По всей вероятности, в таком наряде модель прибыла на какое-то светское мероприятие.

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Подписчики Грэм сразу же засыпали ее комплиментами. Некоторые сравнили Эшли с моделью Синди Кроуфорд, а другие заметили, что она заметно похудела.

Она похожа на Синди Кроуфорд

Ты просто невероятно выглядишь, особенно, когда похудела

Не могу поверить, что вы сейчас выглядите лучше, чем до рождения троих детей. Обожаю вас!

Напомним, недавно украинская ведущая Маша Ефросинина рассекретила свой вес. Знаменитость также призналась, как худеет до лета.

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