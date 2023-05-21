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Похудевшая Эшли Грэм в прозрачном платье похвасталась пышными формами

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1740
Время на прочтение
1 мин
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Похудевшая Эшли Грэм в прозрачном платье похвасталась пышными формами

Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham

Знаменитость продемонстрировала пикантный образ.

Американская plus-size модель Эшли Грэм изрядно взбудоражила воображение своих подписчиков.

Знаменитость в своем Instagram продемонстрировала пикантный образ. Модель показалась в прозрачном блестящем платье. Под нарядом Эшли виднелось черное нижнее белье. Образ знаменитость дополнила блестящей сумочкой и массивными украшениями. Также Грэм сделала соответствующий яркий макияж, а свои длинные волосы она распустила.

Таким образом, Эшли продемонстрировала свои невероятно пышные и привлекательные формы. По всей вероятности, в таком наряде модель прибыла на какое-то светское мероприятие.

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Подписчики Грэм сразу же засыпали ее комплиментами. Некоторые сравнили Эшли с моделью Синди Кроуфорд, а другие заметили, что она заметно похудела.

  • Она похожа на Синди Кроуфорд
  • Ты просто невероятно выглядишь, особенно, когда похудела
  • Не могу поверить, что вы сейчас выглядите лучше, чем до рождения троих детей. Обожаю вас!

Напомним, недавно украинская ведущая Маша Ефросинина рассекретила свой вес. Знаменитость также призналась, как худеет до лета.

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Дата публикации
Просмотры
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