Похудевшая Ксения Мишина в белье соблазнительно повыгибалась на камеру в секси-видео

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина не прекращает будоражить воображение поклонников своими новыми формами.

В этот раз с поклонниками в Instagram актриса поделилась пикантным видео, снятым во время ее фотосессий. В ролике Мишина предстает в белом белье и дерзком, кожаном белье. Все эти съемки были проведены после феноменального похудения артистки.

В видео Ксения соблазнительно двигается и изгибается, демонстрируя со всех ракурсов свое новое рельефное тело.

Впрочем, фаны знаменитости продолжают делиться на два лагеря – кто-то в восторге от проделанной работы Мишиной, а кто-то считает, что актриса перестаралась с похудением: "Очень красивая, но еще больше сушить тело не надо", "Боже, как это красиво. Но сколько труда было сделано для этого", "была красивая, стала очень худой. Мне не очень. Может, кому-то и нравится… Одни кости".

Напомним, на днях Ксения Мишина ошеломила результатами своего похудения. Звезда объяснила, что не нравилась себе, поэтому принялась за свое тело. За четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания артистке удалось добиться желаемого результата. Однако очень много поклонников раскритиковали знаменитость.

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