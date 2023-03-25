Похудевшая Ксения Мишина в кожаном нижнем и ботфортах показала соблазнительные изгибы

Актриса Ксения Мишина продолжает демонстрировать фанам феноменальные результаты своего похудения.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новыми фотографиями из соблазнительной фотосессии. В кадре Мишина позировала в кожаном топе и стрингах, а также в стильных ботфортах на шпильке.

Актриса продемонстрировала красоту своего тела, соблазнительно выгнувшись на камеру. Фаны актрисы увидели подкаченные ноги и красивый пресс.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"По субботам можно", – коротко подписала фото Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У поклонников звезды новые фотографии вызвали восхищение. Хотя и без критики в сторону Ксении не обошлось — актрисе сделали замечания по поводу таких откровенных кадров во время войны.

Тело хорошее, но фото слишком откровенны в военное время!

Вы вдохновляете на перемены и любовь к себе.

Вы мне нравитесь, но это слишком откровенно.

Поджог!

Напомним, что на днях Ксения Мишина поделилась с поклонниками результатами своего феноменального похудения. Впрочем, не всем поклонникам актрисы показалось, что у нее теперь слишком худое тело и пропагандирует нездоровое питание.

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