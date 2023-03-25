Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Похудевшая Ксения Мишина в кожаном нижнем и ботфортах показала соблазнительные изгибы

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1044
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Похудевшая Ксения Мишина в кожаном нижнем и ботфортах показала соблазнительные изгибы

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда наслаждается результатами своих тренировок.

Актриса Ксения Мишина продолжает демонстрировать фанам феноменальные результаты своего похудения.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новыми фотографиями из соблазнительной фотосессии. В кадре Мишина позировала в кожаном топе и стрингах, а также в стильных ботфортах на шпильке.

Актриса продемонстрировала красоту своего тела, соблазнительно выгнувшись на камеру. Фаны актрисы увидели подкаченные ноги и красивый пресс.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"По субботам можно", – коротко подписала фото Ксения.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У поклонников звезды новые фотографии вызвали восхищение. Хотя и без критики в сторону Ксении не обошлось — актрисе сделали замечания по поводу таких откровенных кадров во время войны.

  • Тело хорошее, но фото слишком откровенны в военное время!
  • Вы вдохновляете на перемены и любовь к себе.
  • Вы мне нравитесь, но это слишком откровенно.
  • Поджог!

Напомним, что на днях Ксения Мишина поделилась с поклонниками результатами своего феноменального похудения. Впрочем, не всем поклонникам актрисы показалось, что у нее теперь слишком худое тело и пропагандирует нездоровое питание.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1044
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация