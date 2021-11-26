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Похудевшая Леле Понс в "голом" бикини взбудоражила воображение фанов

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Похудевшая Леле Понс в "голом" бикини взбудоражила воображение фанов

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Артистка восхитила роскошным видом в купальнике.

Американская звезда Сети и певица венесуэльского происхождения Леле Понс, которая наиболее известная своими забавными роликами, удачно сочетает и чувство юмора, и сексуальность.

В частности, об этом свидетельствуют последние фото в Instagram. Так, 26-летняя знаменитость запостила фотографии, на которых позировала у бассейна в бикини. Бежевый купальник гармонирует с оттенком ее кожи, поэтому кажется, что она позирует обнаженная, только с портупеями на теле.

Леле Понс / © instagram.com/lelepons
Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле, настоящее имя которой Элеонора Маронесе, похвасталась похудевшей фигурой, плоским животиком и роскошными ножками.

Леле Понс / © instagram.com/lelepons
Леле Понс / instagram.com/lelepons

Как и ожидалось, реакция поклонников была безумной. Пользователи оставили в комментариях сотни смайликов-огоньков и комплиментов, восхваляя ее красоту.

  • Такая красивая, прекрасная драгоценность
  • Меня сводит с ума твоя фигура
  • Идеальное тело
  • Горячая мама

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