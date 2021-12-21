Похудевшая МакSим поездила верхом на коне: "Неплохо для больной, которая была в реанимации"

Похудевшая МакSим поездила верхом на коне: "Неплохо для больной, которая была в реанимации"

Звезда занимается физическими активностями.

Российская певица МакSим, которая летом перенесла тяжелую болезнь и лежала в реанимации, постепенно начинает восстанавливаться.

Похудевшая артистка все больше занимается разными видами спорта, чтобы восстановить свою физическую форму. К слову, на своей странице в Instagram звезда показала видео, как ездит верхом на коне. Правда, знаменитость делает это под пристальным вниманием специалиста. На видео видно, что сначала артистка медленно ездила на коне, а затем темп ускорился.

"Неплохо для больной, которая была в реанимации", – подписала видео знаменитость.

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную ком и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены более чем на 80%.

Отметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца". Осенью 2021 года МакSим снова уехала в Крым.

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