Похудевшая МакSим показала фигуру в боди и засветила шрамы от медицинских аппаратов

Похудевшая МакSим показала фигуру в боди и засветила шрамы от медицинских аппаратов

На ее теле 9 новых шрамов.

Российская певица МакSим поделилась кадрами с новой фотосессии.

38-летняя Марина Абросимова после длительной комы сильно похудела и весит всего 44 килограмма. На странице в Instagram исполнительница разместила фото, на которых показала фигуру в боди. Звезда сделала нежный мейк, распустила волосы и дополнила образ белой рубашкой.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Также певица засветила шрамы от медицинских аппаратов, которые ей подключали во время комы. Так, МакSим рассказывала, что на теле 9 новых шрамов, в частности, 4 на шее.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Фотографии артистка не прокомментировала, а вот ее фанаты порадовали комплиментами в комментариях. Так, фолловеры писали, что знаменитость очень красивая.

Невероятная и нежная

Ты королева красоты

А почему такая роскошная?

Бедненькая, посмотрите на эти шрамы

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Напомним, недавно избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото. Жене заменили недостающую часть кости черепа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку