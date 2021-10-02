Похудевшая МакSим показала фигуру в боди и засветила шрамы от медицинских аппаратов

На ее теле 9 новых шрамов.
Российская певица МакSим поделилась кадрами с новой фотосессии.
38-летняя Марина Абросимова после длительной комы сильно похудела и весит всего 44 килограмма. На странице в Instagram исполнительница разместила фото, на которых показала фигуру в боди. Звезда сделала нежный мейк, распустила волосы и дополнила образ белой рубашкой.
Также певица засветила шрамы от медицинских аппаратов, которые ей подключали во время комы. Так, МакSим рассказывала, что на теле 9 новых шрамов, в частности, 4 на шее.
Фотографии артистка не прокомментировала, а вот ее фанаты порадовали комплиментами в комментариях. Так, фолловеры писали, что знаменитость очень красивая.
- Невероятная и нежная
- Ты королева красоты
- А почему такая роскошная?
- Бедненькая, посмотрите на эти шрамы
Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".
Напомним, недавно избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото. Жене заменили недостающую часть кости черепа.