Похудевшая МакSим после тяжелой болезни озадачила стойкой вверх ногами

Звезда показала, как занимается спортом.

Российская певица МакSим, которая недавно перенесла тяжелую болезнь, удивила своими спортивными умениями.

Артистка, которая после комы весит всего 44 кило, показала, как может стоять вверх ногами. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На первой фотографии звезда стоит на руках, а ноги тем временем она раздвинула в разные стороны, продемонстрировав свою растяжку.

МакSим / instagram.com/maksimartist

На другом фото улыбающаяся артистка уже стоит, держась за голову.

"Средство от глупостей в голове", — подписала фото исполнительница.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Кроме того, для занятий спортом знаменитость надела черные лосины, а также короткий топ. Свои волосы звезда завязала.

Отметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца". Осенью 2021 года МакSим снова поехала в Крым.

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