Похудевшая МакSим устроила соблазнительную фотосессию в откровенных нарядах

Звезда показала бекстейдж-видео со съемок.

Российская певица МакSим, которая шокировала очень худыми ногами, устроила довольно откровенную фотосессию.

Артистка, которая после комы весит всего 44 килограмма, показала в своем Instagram бекстейдж-видео со съемок. Перед камерой исполнительница предстала в разных нарядах. В частности, знаменитость позировала в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Марина Абросимова показала исхудавшую фигуру.

В посте звезда анонсировала, что совсем скоро покажет результат съемок.

Фолловеры признались, что уже не дождутся снимков. Также пользователи написали, что Марина очень соблазнительная на видео.

Красота, грация, сексуальность

Какие образы

Дюймовочка

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Напомним, соблазнительная Рианна в полупрозрачном нижнем белье засветила пышную грудь. Исполнительница захватила новыми снимками.

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