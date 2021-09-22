Похудевшая МакSим устроила соблазнительную фотосессию в откровенных нарядах

Звезда показала бекстейдж-видео со съемок.
Российская певица МакSим, которая шокировала очень худыми ногами, устроила довольно откровенную фотосессию.
Артистка, которая после комы весит всего 44 килограмма, показала в своем Instagram бекстейдж-видео со съемок. Перед камерой исполнительница предстала в разных нарядах. В частности, знаменитость позировала в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Марина Абросимова показала исхудавшую фигуру.
В посте звезда анонсировала, что совсем скоро покажет результат съемок.
Фолловеры признались, что уже не дождутся снимков. Также пользователи написали, что Марина очень соблазнительная на видео.
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Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".
Напомним, соблазнительная Рианна в полупрозрачном нижнем белье засветила пышную грудь. Исполнительница захватила новыми снимками.
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