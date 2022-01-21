Похудевшая MamaRika в кружевном нижнем белье похвасталась накачанными ягодицами и стройной талией

Звезда ошеломила своими стройными формами.
В украинской певицы MamaRika после родов просто невероятная фигура.
Артистке удалось вернуть свои идеальные формы и даже стать еще более привлекательной. К слову, в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых изображена в кружевном нижнем белье.
Похудевшая исполнительница позировала перед окном, демонстрируя свои накаченные ягодицы, стройную талию и маленькие бедра.
Настя предложила выбрать своим подписчикам, какое же фото лучше: первое или второе. Впрочем, фанаты певицы не могли определится и отметили, что она на обоих снимках выглядит непревзойденно.
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