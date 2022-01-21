Похудевшая MamaRika в кружевном нижнем белье похвасталась накачанными ягодицами и стройной талией

Похудевшая MamaRika в кружевном нижнем белье похвасталась накачанными ягодицами и стройной талией

Звезда ошеломила своими стройными формами.

В украинской певицы MamaRika после родов просто невероятная фигура.

Артистке удалось вернуть свои идеальные формы и даже стать еще более привлекательной. К слову, в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых изображена в кружевном нижнем белье.

MamaRika в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Похудевшая исполнительница позировала перед окном, демонстрируя свои накаченные ягодицы, стройную талию и маленькие бедра.

MamaRika в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Настя предложила выбрать своим подписчикам, какое же фото лучше: первое или второе. Впрочем, фанаты певицы не могли определится и отметили, что она на обоих снимках выглядит непревзойденно.

Читайте также: