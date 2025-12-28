Похудевшая Могилевская на "Танцах со звездами" удивила появлением с тростью и покорила акробатикой в воздухе

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская в этом году стала одной из судей благотворительного эфира шоу «Танцы со звездами».

Впрочем, артистка в течение вечера не только оценивает выступления звездных участников, но и ошеломляет сюрпризами. Так, неожиданно Наталья вышла на паркет и имела возможность вспомнить свой триумф на «Танцах со звездами», когда в 2017 году она завоевала первенство с Игорем Кузьменко.

На этот раз певица блестяще соединила различные жанры танца со своими хитами, среди которых «Бай Бай», «Я покохала» и даже украиноязычная версия «Одной ночи мне мало». Однако сначала 50-летняя Могилевская решила подыграть общественным стереотипам, что ее возраст — это уже почти «старость». И сделала она это с юмором — вышла на паркет в седом парике, розовой шубе, шляпе и с тростью в руках. Но через мгновение этот образ превратился в изысканный танцевальный костюм из пайеток, который подчеркнул стройную фигуру и ноги артистки.

Реклама

Наталья Могилевская

В течение блестящего номера Могилевская заворожила эффектными поддержками шоу-балета и ошарашила всех зрителей своими акробатическими трюками в воздухе. В частности, в свои 50 лет звезда своими шпагатами, колесом и пластикой доказала, что возраст — это лишь цифры в паспорте. И именно это и создало эффект настоящей танцевальной магии.

Наталья Могилевская на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

Напоследок Наталья Могилевская во время «Танцев со звездами» обратилась к зрителям с благодарностью за возможность снова вернуться на паркет. И добавила, что это для нее настоящая «честь» участвовать в благотворительном эфире шоу, где каждый голос зрителей за фаворита — донат.