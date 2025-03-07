Похудевшая на 10 кило Елена Тополя ошеломила стройной фигурой в обтягивающем платье

Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha, порадовала поклонников чувственным дуэтом с исполнителем EDGAR TI.

Исполнители представили совместную песню "Чуєш". Композицией артисты напоминают, что любовь – это непрерывный процесс, наполненный учебой и борьбой, и в то же время самая ценная составляющая человеческой жизни. Она придает силу жить, творить и двигаться вперед. Эта нежная и эмоциональная композиция рассказывает о настоящих чувствах, способных преодолевать любые испытания.

Елена Тополя и EDGAR TI

"Что бы мы ни делали, как бы ни пытались становиться лучше, в конце концов, мы стремимся одного – ради кого становиться лучше. И благодаря кому верить в себя, верить в свои силы и достигать целей. Кто-то, кто будет любить нас, наши несовершенства, будет принимать такими, какие мы есть, и будет поддерживать на пути к будущему", - комментируют совместную работу артисты.

Кроме того, они представили чувственный клип на композицию. Особенно удивила Елена Тополя. Артистка, которая резко похудела на 10 килограммов, предстала на видео в черном обтягивающем платье и просто ошеломила стройной фигурой.

Напомним, Jerry Heil и MONATIK также выпустили неожиданный дуэт. Артисты покорили эмоциональным хитом о любви.

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