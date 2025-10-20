ТСН в социальных сетях

Похудевшая на 20 кг Филонова после слухов об использовании инъекций раскрыла правду: "Есть договоренность"

Блогерша намекнула на вмешательство косметолога в изменения ее фигуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Филонова

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

Известная украинская ведущая и блогерша Елена Филонова откровенно высказалась о своем пути кардинальных изменений.

В частности, недавно звезда ошарашила своим кардинальным похудением на 20 кг всего за несколько месяцев. Сначала Елена скрывала свои методы таких трансформаций, но в комментарии "Тур зірками" все же приоткрыла завесу. Она призналась, что за помощью на самом деле обращалась к косметологу, намекая на инъекции. В то же время блогерша отметила, что такому результату поспособствовал и ее рацион, и образ жизни.

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

«Я действительно что-то делала, но об этом не могу рассказывать, потому что у меня есть определенная договоренность с косметологом. Мы хотим направлять людей на правильную профессиональную консультацию, чтобы люди не наделали ошибок. И не только благодаря инъекциям или „волшебным таблеткам“ можно достичь такого успеха. Я все же взяла себя в руки и еще настроила свое питание и наладила метаболизм. И когда уже нет определенных нарушений, то организм помогает правильно работать. Кстати, я отказалась от алкоголя», — призналась 41-летняя Филонова.

Напомним, недавно Елена Филонова раскрыла подробности состояния здоровья своего тяжелобольного дяди, модельера Алексея Залевского. Звезда рассказала об операциях родного человека.

