Похудевшая на 20 кг Филонова после слухов об использовании инъекций раскрыла правду: "Есть договоренность"

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

Известная украинская ведущая и блогерша Елена Филонова откровенно высказалась о своем пути кардинальных изменений.

В частности, недавно звезда ошарашила своим кардинальным похудением на 20 кг всего за несколько месяцев. Сначала Елена скрывала свои методы таких трансформаций, но в комментарии "Тур зірками" все же приоткрыла завесу. Она призналась, что за помощью на самом деле обращалась к косметологу, намекая на инъекции. В то же время блогерша отметила, что такому результату поспособствовал и ее рацион, и образ жизни.

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

«Я действительно что-то делала, но об этом не могу рассказывать, потому что у меня есть определенная договоренность с косметологом. Мы хотим направлять людей на правильную профессиональную консультацию, чтобы люди не наделали ошибок. И не только благодаря инъекциям или „волшебным таблеткам“ можно достичь такого успеха. Я все же взяла себя в руки и еще настроила свое питание и наладила метаболизм. И когда уже нет определенных нарушений, то организм помогает правильно работать. Кстати, я отказалась от алкоголя», — призналась 41-летняя Филонова.

