Похудевшая на 20 кило Александра Зарицкая восхитила фигурой в секси-платье

Певица исполнила на "Танцах" самбу.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая невероятно похудела за время участия в шоу "Танцы со звездами".

Артистка сбросила 20 килограммов и выглядит потрясающе. В десятом эфире, кроме танца с бабушкой, она исполнила с партнером Юрием Мешковым соблазнительную самбу. Этот танец пара назвала самым трудным. Александра призналась, что чуть не потеряла сознание на тренировках.

На паркете Саша появилась в серебристом секси-платье, которое подчеркнуло фигуру исполнительницы.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Впрочем, судьи раскритиковали выступление пары и указали на некоторые ошибки Саши.

А вот Макс Чмерковский засыпал Зарицкую комплиментами.

"Вы выглядите обалденно. Честно, не считаю, что это ваш лучший танец сезона, но то, как вы выглядите на 10 неделе — уже делает вас победительницей! Браво, я очень вами горжусь", — отметил он.

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