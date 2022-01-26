Похудевшая на 22 кило Алена Мозговая показалась без макияжа в обтягивающих лосинах

Знаменитость оставила послание хейтерам.

Украинская продюсер Алена Мозговая продолжает радовать поклонников своим красивым видом.

Как известно, за последние полгода знаменитости удалось сбросить 22 лишних килограмма и теперь Мозговая активно делится с поклонниками своими достижениями. В Facebook Алена запостила кадр, на котором предстает, одетая в стиле casual – угги, лосины, худые и шапку.

Елена Мозговая / facebook.com/olenamozgova

Наряды Мозговой идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Также продюсер предстала без макияжа. В сообщении под фото знаменитость обратилась к хейтерам и пожелала им отписаться от нее и не выражать свое отношение к ней:

"Если вам что-то во мне не нравится, переживите этот шок самостоятельно, без моей компании. Самое правильное - просто отписаться или заблокировать меня и жить дальше, желательно счастливо! Всем остальным, а вас, к счастью, подавляющее большинство, большое спасибо за слова поддержки и за комплименты тоже! Это очень приятно и дает силы двигаться дальше в усовершенствовании себя", — отметила Мозговая.

Напомним, что по словам Аены Мозговой, похудеть ей помогла кето-диета и интервальное питание 16/8.

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