Похудевшая на 22 кило Алена Мозговая показалась в мини-платье и на высоченных каблуках

Прошлой весной знаменитость поставила себе цель влезть в этот наряд.

Украинский продюсер Алена Мозговая приятно удивила поклонников новой фотографией в своем Facebook.

Знаменитость запостила кадр, на котором изображена в черном мини-платье на высоком каблуке. Сексапильный образ Мозговая дополнила черными очками. Наряд Алены подчеркнул ее стройные ноги.

Как известно, за полгода звезда потеряла 22 килограмма, так что теперь с гордостью демонстрирует новые формы.

Елена Мозговая / facebook.com/olenamozgova

Как рассказала Мозговая, что именно это платье, частично, стало ее стимулом к похудению:

"Это платье, весной прошлого года, повесила я себе перед глаза и сказала: "Да, через какое-то время ты должна в нее влезть и не просто влезть а выглядеть в нем эстетично". Сегодня вечером платье бросилось мне в глаза! Соля выступила в качестве фотографа. Ну да, у нас получилось не очень качественное и резкое фото. Да, такие каблуки я в жизни не ношу, не знаю как на них девушки вообще ходят", — поделилась Мозговая.

Также продюсер подчеркнула, что главное то, что она сама себе пообещала и выполнила обещанное.

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