Похудевшая на 22 кило Елена Мозговая рассекретила свой дневной рацион

Продюсер рассказала и показала, что ест.

Украинская продюсерша Елена Мозговая, которая на днях ошеломила своим похудением на 22 кило, рассекретила свой дневной рацион.

Так, дочь легендарного композитора Николая Мозгового рассказала в своем Facebook, что отказалась от углеводов и придерживалась кето-диеты. На завтрак звезда ест омлет из одного яйца, три шампиньона, немного свежего чили, сливок и пармезана с щепоткой куркумы и соли.

Также Елена обожает есть бутерброд с домашним сливочным маслом, гималайской солью и кресс-салатом.

Рацион Елены Мозговой / facebook.com/olenamozgova

Обед жены певца Дэвида Аксельрода выглядит так:

Рацион Елены Мозговой / facebook.com/olenamozgova

"Рукола, пол свежего огурца, четверть большого помидора, пол небольшого авокадо, где-то 80 гр слабосоленого лосося (вчера на его месте было филе курицы запеченное с чесноком и розмарином, половина готового филе), три шляпки свежих шампиньонов. Заправка для салата: оливковое масло экстра верджн, сок из одного лимона, немного соли взбиваете вилкой, добавляете сыр, иногда это крем-сыр типа Филадельфии или идущий для суши, иногда, как сегодня это фета, немного горчицы зернышками, немного соли. Моя базовая заправка для салатов", – поделилась она.

А на ужин продюсерша ест пюре из цветной капусты и тыквы со сливочным маслом, куриную грудинку, запеченную с чесноком и розмарином, огурец и листья кинзы.

Рацион Елены Мозговой / facebook.com/olenamozgova

Имеют место в рационе знаменитости и десерты.

"На десерт, взбитый блендером до состояния крема, кисломолочный сыр 9% жирности (творог) с сахарозаменителем (растворяю в кипятке и вливаю в сыр), ванилином и сливками (сливок на глаз, думаю где-то граммов 70 на пачку сыра 350) и большая чашка черного чая. Лохину наморозили еще летом и теперь есть каждый день десерт. На этом все, окно в 8 часов, когда можно есть, закрывается до 11 утра. После 19 можно только воду" — рассказала Мозговая.

Рацион Елены Мозговой / facebook.com/olenamozgova

Заметим, что первого мая в 2021 году года вес Елены составил 85 кило, а 7 ноября – 63.

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