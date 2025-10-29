Похудевшая на 22 кило Кристина Агилера показала стройную фигуру на сказочном отдыхе

Кристина Агилера / © instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала кардинальные изменения в фигуре после похудения.

44-летняя артистка вместе с женихом Мэтью Ратлером и дочерью Саммер Рейн отправилась в парижский Диснейленд. В своем Instagram звезда поделилась милыми кадрами с семейного отдыха, где позирует возле замка Спящей красавицы и развлекается на аттракционах.

Фанаты обратили внимание не только на сказочную атмосферу, но и на роскошную фигуру звезды. Агилера выбрала элегантный повседневный образ — черные леггинсы, короткий светлый свитер и фирменные ушки Минни Маус. Яркая красная помада и большие очки довершили образ настоящей знаменитости.

Несмотря на слухи о возможном использовании специальных препаратов для похудения, Агилера избегает каких-либо комментариев. Ее поклонники отмечают, что певица как будто переживает второе дыхание в карьере, ведь исполнительница выглядит не только спортивно, но и счастливо.

Напомним, недавно сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера — Кристофер — удивил фанатов своей физической трансформацией — парень похудел на 15 кг и продемонстрировал подтянутое тело во время семейной прогулки. 28-летний Кристофер стал настоящим примером мотивации и здорового образа жизни.