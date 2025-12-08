Похудевшая на 25 кг Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике и поплавала в зимнем Днепре

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская после похудения на 25 килограмм впервые показала фигуру в купальнике.

Артистка опубликовала пикантные кадры в Instagram. В частности, исполнительница оказалась экстремалкой. Наталья Могилевская любит купаться в Днепре, а зима и температура в четыре градуса совсем не мешают. У певицы есть даже особое место, которое придает ей силу - остров Хортица, что в Запорожье.

Когда исполнительница была поблизости, то воспользовалась случаем искупаться в Днепре. Артистка показала кадры, где стоит в дубленке, а под низом у нее только купальник. Наталья Могилевская сняла верхнюю одежду и искупалась в прохладном Днепре. По словам певицы, Хортица всегда окутывает ее теплом, несмотря на погоду за окном.

"Независимо от погоды, от звуков фронта, от того, что уровень Днепра с каждым днем становится ниже, - Хортица всегда дарит мне тепло. Потому что это мое настоящее место силы! Я всегда с тобой, Запорожье! Люблю и поддерживаю тебя", - поделилась артистка.

