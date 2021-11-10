Похудевшая на 27 кило Ребел Уилсон в купальнике показала фигуру без фотошопа

Похудевшая на 27 кило Ребел Уилсон в купальнике показала фигуру без фотошопа

Актриса поделилась видео, где дефилирует по пляжу.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая похудела на 27 кило, показала фигуру без фотошопа.

Более того, 41-летняя комик записала видео, на котором дефилирует по пляжу. Артистка гордо прошлась в ярком оранжевом купальнике.

Подписывать публикацию знаменитость решила кратко, оставив только смайлики в виде сердечек.

А вот ее фолловеры были многословнее и написали ряд приятных сообщений.

Классно выглядишь, девочка

Ты очень красивая

Невероятная! И купальник тоже нереальный

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