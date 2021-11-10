Похудевшая на 27 кило Ребел Уилсон в купальнике показала фигуру без фотошопа

Актриса поделилась видео, где дефилирует по пляжу.
Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая похудела на 27 кило, показала фигуру без фотошопа.
Более того, 41-летняя комик записала видео, на котором дефилирует по пляжу. Артистка гордо прошлась в ярком оранжевом купальнике.
Подписывать публикацию знаменитость решила кратко, оставив только смайлики в виде сердечек.
А вот ее фолловеры были многословнее и написали ряд приятных сообщений.
- Классно выглядишь, девочка
- Ты очень красивая
- Невероятная! И купальник тоже нереальный
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