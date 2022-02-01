Похудевшая на 30 кило Александра Зарицкая показалась в нижнем белье и засветила тату на теле

Артистка устроила себе короткий отпуск в Испании.

Солистка группы KAZKA, судья команды "Второго шанса" на шоу "Голос країни" Александра Зарицкая устроила себе короткий отпуск.

instagram.com/kazka.band

Знаменитость отправилась отдыхать в Испанию, а именно в город Барселона. О том, как она проводит время на отдыхе, Зарицкая делится с фолловерами в сторис своей страницы в Instagram.

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

Так, Александра наслаждается местными достопримечательностями и местными пейзажами в целом, наслаждается местной кухней и не отказала себе в коктейле.

instagram.com/kazka.band

Кроме того, Зарицкая продемонстрировала фанам, как выглядит после похудения на 30 кило. Звезда запостила короткое видео, на котором появилась в бежевом нижнем белье, а также засветила свои многочисленные татуировки.

instagram.com/kazka.band

Как призналась Александра, она все же далеко не все себе позволяет. К примеру, говорит артистка, каждый раз, когда она проходит мимо выпечки, то едва себя сдерживает:

instagram.com/kazka.band

"Несколько слов о Барселоне. Здесь на каждом шагу невероятная красота, и я не знаю, как успею за несколько дней все обойти. Но просто передо мной сейчас Саграда Фамилия… Я в шоке… А еще здесь очень много попугаев, они повсюду и они очень бесят, если честно. А еще здесь очень много выпечки, я умираю каждый раз, когда прохожу мимо, потому что она очень сильно пахнет и я себя сдерживаю максимально", — поделилась артистка.

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