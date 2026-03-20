Похудевшая на 34 кг "Пташка" из "Азовстали" ошеломила своим новым видом и раскрыла мечту

Екатерина Полищук "Пташка"

Реклама

Украинская военная Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из «Азовстали», очаровала своим видом после кардинального похудения на 34 кг.

Защитница поделилась новыми фото в Instagram. На фотографии она предстает в роскошном блестящем красном платье с корсетом. Именно этот наряд, по словам Екатерины, в свое время она надевала на выпускной. Кроме того, образ вдохновил ее на новую мечту — выступить в таком виде на деоккупированных территориях Украины в будущем.

«В детстве мечтала быть принцессой и иметь пышное сияющее платье. Сейчас мечтаю надеть это платье для тура по театрам всех деоккупированных городов Украины. Пусть это тоже осуществится. Первый ряд будет зарезервирован и пустой. Для тех, кто защищал эти города. А, и да, минус 34 кг — и выпускное платье подходит лучше, чем на государственном экзамене по пению», — отметила «Пташка».

Реклама

Екатерина Пташка Полищук

В комментариях Полищук засыпали комплиментами и пожелали скорейшего осуществления ее мечты.

Вы прекрасны всегда и в любом образе. Берегите себя

Что-то на сказочном. Вы и правда настоящая принцесса

Уважение к вашей силе воли и, конечно, восхищение вашей красотой — как внешней, так и внутренней! Желаю осуществиться вашим желаниям! А я попрошу забронировать билет на концерт в Северодонецке

К слову, ранее Екатерина Полищук рассказывала, что дойти до таких изменений в весе ее прежде всего мотивировала любовь к себе и стремление легкости во время движения. Поэтому она серьезно взялась за дисциплину и рассекретила свои главные принципы похудения без жестких диет.