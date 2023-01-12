Похудевшая на 35 кило Даша Квиткова ответила на упреки, что у нее анорексия

Жена Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, после родов феерически похудела на 35 кило. Поклонники знаменитости начали волноваться, а не страдает ли их кумир от анорексии.

Знаменитость объяснила, почему эта болезнь ей "не светит". Даша призналась, что она не только стремительно худеет, но и может набирать вес. В частности, Квиткова вспомнила, как на ночь наелась мандарин и глазированных сырков, а на утро на весах увидела плюс полтора килограмма.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Человек, который на ночь объелся мандарин и глазковых сырков, сегодня уже весит 49,5. Так что, девушки, за мою анорексию можете не переживать, он мне не светит", — ответила Даша.

Отметим, после родов Даша Квиткова весила 83 кило. С таким весом знаменитости было совсем некомфортно, поэтому она сразу начала худеть. За более чем год Даше удалось сбросить 35 кило. Квиткова придерживалась специальной диеты от диетолога, а также занималась спортом.

Впрочем, нервы тоже повлияли на вес блогерши. Даша из-за стресса сбросила больше, чем вообще планировала.

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