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Похудевшая на 35 кило Даша Квиткова показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1165
Время на прочтение
1 мин
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Похудевшая на 35 кило Даша Квиткова показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша похвасталась стройной фигурой.

Жена Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, после родов феерически похудела на 35 килограммов.

Результатом работы над своей фигурой знаменитость поделилась в Instagram-stories. Даша опубликовала фото, где предстала в синем нижнем белье. В частности, звезда показала, как выглядит ее фигура после феерического похудения.

Даша Квиткова в нижнем белье / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова в нижнем белье / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, знаменитость за время беременности набрала более 30 кило. Такой вес для Даши был некомфортным, поэтому она серьезно взялась за свою фигуру и начала худеть. В частности, блогерша придерживалась специальной диеты, которую ей подобрал диетолог, а также занималась спортом.

За более, чем год Квитковой удалось сбросить 35 кило, и сейчас блогерша весит меньше, чем до беременности. Впрочем, Даша не планировала так стремительно худеть. Более того, Квиткова стала весить 48 килограммов из-за нервов и переживаний.

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Дата публикации
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