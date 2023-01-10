Похудевшая на 35 кило Даша Квиткова показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье

Жена Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, после родов феерически похудела на 35 килограммов.

Результатом работы над своей фигурой знаменитость поделилась в Instagram-stories. Даша опубликовала фото, где предстала в синем нижнем белье. В частности, звезда показала, как выглядит ее фигура после феерического похудения.

Даша Квиткова в нижнем белье / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, знаменитость за время беременности набрала более 30 кило. Такой вес для Даши был некомфортным, поэтому она серьезно взялась за свою фигуру и начала худеть. В частности, блогерша придерживалась специальной диеты, которую ей подобрал диетолог, а также занималась спортом.

За более, чем год Квитковой удалось сбросить 35 кило, и сейчас блогерша весит меньше, чем до беременности. Впрочем, Даша не планировала так стремительно худеть. Более того, Квиткова стала весить 48 килограммов из-за нервов и переживаний.

Читайте также: