Похудевшая на 35 кило Даша Квиткова показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье

Блогерша похвасталась стройной фигурой.
Жена Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, после родов феерически похудела на 35 килограммов.
Результатом работы над своей фигурой знаменитость поделилась в Instagram-stories. Даша опубликовала фото, где предстала в синем нижнем белье. В частности, звезда показала, как выглядит ее фигура после феерического похудения.
Отметим, знаменитость за время беременности набрала более 30 кило. Такой вес для Даши был некомфортным, поэтому она серьезно взялась за свою фигуру и начала худеть. В частности, блогерша придерживалась специальной диеты, которую ей подобрал диетолог, а также занималась спортом.
За более, чем год Квитковой удалось сбросить 35 кило, и сейчас блогерша весит меньше, чем до беременности. Впрочем, Даша не планировала так стремительно худеть. Более того, Квиткова стала весить 48 килограммов из-за нервов и переживаний.
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