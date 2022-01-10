Похудевшая на 35 кило Ребел Уилсон ошеломила фигурой в обтягивающем костюме

Артистка уже два года тщательно следит за собой.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон не прекращает свою борьбу за идеальное тело.

Так звезда, которая уже два года активно занимается спортом, придерживается правильного питания, показала, что не останавливается на достигнутом. На странице в Instagram 41-летняя Уилсон разместила снимок, сделанный во время спортивных занятий.

На фотографии Ребел изображена в обтягивающем голубом спортивном костюме. Актриса склонилась к камере и оперлась на колени: "Восстание повстанцев" – коротко подписала фото Уилсон и добавила хэштег #2022.

Отметим, что активно худеть звезда начала два года назад. За это время ему удалось сбросить 35 килограммов. Из-за лишнего веса Ребел Уилсон переживала, что не сможет родить детей. Именно поэтому звезда еще в начале 2020-го перед похудением заморозила свои яйцеклетки.

Читайте также: