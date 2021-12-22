Похудевшая на 35 кило Ребел Уилсон в купальнике похвасталась подтянутой фигурой

Звезда показала результаты своего похудения.
Известная австралийская актриса Ребел Уилсон много работала над собой, чтобы похудеть.
К слову, звезде удалось сбросить 35 килограммов. Хотя не все положительно отреагировали на это. Творческая команда артистки была против ее похудения, ведь именно пышные формы принесли ей безумную популярность.
Впрочем, знаменитость все-таки сделала по-своему. Она обратилась к специалистам, назначившим ей специальную диету. Кроме того, звезда занималась спортом. Результатами своего похудения артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото, на котором изображена в оранжевом купальнике.
У звезды, похудевшей на 35 кило, довольно стройная и подтянутая фигура. Кроме того, видно, что артистка довольна своими новыми формами.
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