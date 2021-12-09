Похудевшая на 35 кило Ребел Уилсон впервые рассказала, что было жертвой секс-домогательств

Звезды вспомнила два неприятных инцидента.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которой удалось за год похудеть на 35 кило, поделилась неприятными подробностями своей жизни.

Звезда неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств. Впервые это случилось, когда ей было всего 20 лет. Тогда артистка снималась в одном проекте. Ребел вспомнила, что режиссер, имени которого звезда не назвала, пригласил ее в гостиницу, чтобы "обсудить сценарий". Он пытался ее напоить алкоголем и воспользоваться нетрезвым состоянием. Впрочем, звезду спасла жена режиссера, которая неожиданно позвонила ему.

Ребел Уилсон / instagram.com/rebelwilson

"Она начала говорить: "В твоем номере сейчас Ребел? Ты собираешься переспать с ней?". Тогда я не понимала, что делать. Я просто выбежала из номера и никому об этом не рассказала", — призналась актриса в интервью BBC.

Позже с Ребел также случилась подобная неприятная ситуация. Один ее коллега приставал к ней. Тем временем подруга актрисы пыталась снять все это на видео.

Ребел заверила, что сейчас ей хватает сил и смелости, чтобы защитить себя.

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