Похудевшая на 45 кг известная украинская актриса раскрыла, делала ли инъекции красоты

Украинская актриса Любава Грешнова поделилась откровенными подробностями своего пути к идеальной форме.

Звезда призналась, что процесс был долгим, сложным и не без ошибок. В программе "День со звездой" 37-летняя актриса рассказала, что от природы имеет склонность к полноте, поэтому вынуждена все время контролировать питание и регулярно заниматься спортом.

"До того, как я начала правильно терять вес, я попробовала абсолютно все, что тогда существовало в Киеве. Попадала даже к аферистам. Ходила на глупые курсы, где заставляли есть творог пять раз в неделю. Только потом я нашла своего тренера и поняла, что нужно системное правильное питание и тренировки", — отметила актриса.

Несмотря на то, что сегодня многие женщины выбирают уколы для быстрого похудения, Грешнова на них так и не решилась. После кардинального похудения актриса весила всего 50 килограммов, но, по ее словам, с таким весом выглядела старше. Сейчас она поддерживает форму благодаря спорту, бегу для удовольствия и системному подходу к питанию.

"Я всегда на диете, мне бывает грустно из-за этого, но, возможно, именно такая дисциплина помогает мне не только хорошо выглядеть, но и реализовываться в профессии", — пояснила звезда.

Что касается ухода за собой, Грешнова призналась, что имеет четкий план красоты на годы вперед: "Я знаю, что буду делать в 45, в 50, в 60 лет. Сейчас делаю минимум — ксеомин, "детский" ботокс, биоревитализацию. Все очень легкое, просто уход".

