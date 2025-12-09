Похудевшая на 45 кило известная украинская актриса рассекретила свой вес: "Не удается держать"

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая недавно высказалась об отношениях с мужем, рассекретила, сколько сейчас весит.

Знаменитость в интервью Славе Демину признается, что ее вес никогда не стоит на месте. Артистка то набирает, то снова худеет. Больше всего знаменитость весила 95 килограммов после родов. Однако тогда актрисе удалось похудеть на 45 кг. Сейчас знаменитость весит 60 кило. По словам Любавы Грешновой, именно этот вес является ее идеальным. Однако актриса хочет улучшить свою физическую форму, но уже с помощью тренировок, чтобы у нее было больше мышц.

"Я сейчас вешу в районе 60 килограмм, но не удается мне держать постоянно идеальный вес. Я живой человек, я срываюсь. Каждый тур, а это по 10-12 часов сидения в автобусе в день, это перекусы на заправке. Я часто набираю, потом резко попадаю в период паузы и понимаю, что мне надо эти 2-3 килограмма убрать. Сейчас у меня идеальный вес. Сейчас меня не так беспокоит вес, у меня нет формы", - призналась знаменитость.

Кстати, долгое время Любава Грешнова была веганом. Впоследствии в свой рацион актриса все же добавила рыбу и яйца. А вот мяса звезда не ест. Актриса также делится, что это совсем не влияет на ее вес. По словам знаменитости, у вегетерианцев тоже есть проблемы с лишними килограммами.

"Сейчас я вегетерианец, я была веганои два года. Ела только овощи, фрукты и каши - это до беременности. С беременностью я начала есть и рыбу, и яйца. Но мяса я не ела очень давно, уже более 12 лет, и прекрасно себя чувствуют", - поделилась актриса.

