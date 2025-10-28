- Дата публикации
Похудевшая Наталья Могилевская в мини ошеломила колесом и шпагатом в воздухе прямо на сцене
Артистка во время своего концерта удивляла акробатическими трюками.
Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила исполнением на сцене акробатических трюков.
Исполнительница не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно артистка просто покорила похудением на 25 килограммов, а это же она возвращает изюминку своих концертов - много танцев и легкие акробатические трюки. Недавно Наталья Могилевская выступила в Полтаве, где зрители могли всем этим насладиться.
На сцене исполнительница пела, надев черное мини-платье и серебристые сапожки на каблуках. В частности, артистка не только зажигала, но и успела сделать колесо. Кроме того, певица даже выполнила шпагат в воздухе, правда, в этот момент ее поддерживали участники танцевального балета. Соответствующими видео поделилось издание "Музвар".
Напомним, недавно Наталья Могилевская демонстрировала свою очень сильно похудевшую фигуру. Исполнительница понежилась в джакузи и посветила стройными ножками.