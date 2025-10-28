ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Похудевшая Наталья Могилевская в мини ошеломила колесом и шпагатом в воздухе прямо на сцене

Артистка во время своего концерта удивляла акробатическими трюками.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила исполнением на сцене акробатических трюков.

Исполнительница не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно артистка просто покорила похудением на 25 килограммов, а это же она возвращает изюминку своих концертов - много танцев и легкие акробатические трюки. Недавно Наталья Могилевская выступила в Полтаве, где зрители могли всем этим насладиться.

На сцене исполнительница пела, надев черное мини-платье и серебристые сапожки на каблуках. В частности, артистка не только зажигала, но и успела сделать колесо. Кроме того, певица даже выполнила шпагат в воздухе, правда, в этот момент ее поддерживали участники танцевального балета. Соответствующими видео поделилось издание "Музвар".

Напомним, недавно Наталья Могилевская демонстрировала свою очень сильно похудевшую фигуру. Исполнительница понежилась в джакузи и посветила стройными ножками.

Дата публикации
Количество просмотров
418
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie