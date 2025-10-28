Похудевшая Наталья Могилевская в мини ошеломила колесом и шпагатом в воздухе прямо на сцене

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила исполнением на сцене акробатических трюков.

Исполнительница не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно артистка просто покорила похудением на 25 килограммов, а это же она возвращает изюминку своих концертов - много танцев и легкие акробатические трюки. Недавно Наталья Могилевская выступила в Полтаве, где зрители могли всем этим насладиться.

На сцене исполнительница пела, надев черное мини-платье и серебристые сапожки на каблуках. В частности, артистка не только зажигала, но и успела сделать колесо. Кроме того, певица даже выполнила шпагат в воздухе, правда, в этот момент ее поддерживали участники танцевального балета. Соответствующими видео поделилось издание "Музвар".

Напомним, недавно Наталья Могилевская демонстрировала свою очень сильно похудевшую фигуру. Исполнительница понежилась в джакузи и посветила стройными ножками.